In Sicilia riecco lo “Straccia bollo”: regolarizzazioni entro il 31 ottobre

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La Regione ripropone lo “Straccia bollo”, che consentirà di sanare entro il 31 ottobre i pagamenti non effettuati, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi. L’agevolazione riguarda il bollo auto, le tasse sulle concessioni governative e altre entrate regionali. La misura sarà operativa dopo il decreto attuativo dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, attualmente in preparazione. La norma è stata pubblicata il 14 agosto in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani sottolinea che l’obiettivo è facilitare la regolarizzazione dei contribuenti e migliorare la riscossione regionale.