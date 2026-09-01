L’Avvocato Alonge chiede a Crosta di chiarire la condizione in cui versa l’immobile sito nella Contrada  Zingarello

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“Ho appreso da organi di stampa, in particolare Report Sicilia, che il Vice sindaco Crosta sarebbe proprietario di un immobile, sito in Contrada Zingarello, non in regola con le norme urbaniste e di settore.

Al fine di evitare inutili considerazioni, in linea con i nostri irrinunciabili valori di garantismo e democrazia, invito con la massima celerità il Crosta a chiarire la vicenda oltre che con le parole con gli atti a corredo.

Chiarisca la situazione urbanistica, la distanza dalla battigia, eventuali concessioni e/o richieste di sanatoria, titolo di accatastamento, utenze ed insomma ciò che serve a fugare dubbi ed insinuazioni.

Il chiarimento è necessario per una serie di motivi.

Il primo legato alla carica ricoperta dal Crosta nella Giunta Sodano ed alle deleghe affidategli che potrebbero contenere situazioni di incompatibilità. Il secondo motivo, anch’esso imprescindibile, mutua l’esigenza dall’appartenenza politica. Ed infatti il Crosta è stato eletto nelle liste di controcorrente il cui esponente di punta è La Vardera che da recente ha apostrofato in maniera pesante una signora che appunto possedeva o era proprietaria di un immobile abusivo.

Insomma in democrazia le regole valgono per tutti.

A questo punto dalla Democrazia attingiamo i valori talchè a Crosta la parola ed i documenti.”