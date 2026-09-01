Comunità sotto choc: Salvatore non ce l’ha fatta. A 26 anni si spegne dopo aver sfidato le fiamme

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Aveva appena 26 anni e davanti a sé una vita ancora tutta da scrivere. Sogni, progetti, affetti, speranze. Tutto quello che appartiene a un ragazzo della sua età. Ma quella vita si è fermata dopo giorni di lotta disperata in un letto della Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

Salvatore Giglia è morto. Il giovane di Ciminna era rimasto gravemente ferito sabato scorso, quando aveva cercato di fronteggiare le fiamme che stavano minacciando la sua abitazione. Un gesto istintivo, forse dettato dal desiderio di proteggere la propria casa, che si è trasformato in una tragedia senza ritorno.

Per giorni familiari, amici e l’intera comunità hanno sperato in un miracolo. Ogni aggiornamento sulle sue condizioni veniva atteso con il fiato sospeso. Poi, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: il cuore di Salvatore ha smesso di battere.

A Ciminna oggi il dolore è quello delle tragedie che lasciano un vuoto impossibile da colmare. Un giovane strappato alla vita troppo presto, una famiglia precipitata improvvisamente nell’incubo più terribile, una comunità intera costretta a confrontarsi con una perdita che appare ancora difficile da comprendere.

Ad annunciare la scomparsa è stato il sindaco Vito Barone, profondamente addolorato, che ha espresso a nome dell’amministrazione e di tutta Ciminna la vicinanza alla famiglia del ventiseienne.

Il paese si stringe attorno ai suoi cari, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Salvatore e che oggi devono fare i conti con un dolore enorme.

Perché a 26 anni non si dovrebbe morire. A 26 anni si dovrebbe guardare avanti, immaginare il futuro, costruire una famiglia, inseguire i propri desideri. Salvatore, invece, ha lasciato questa terra troppo presto, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un silenzio che difficilmente potrà essere colmato.

Il Comune proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali, trasformando il dolore privato di una famiglia nel dolore collettivo di un’intera comunità.

La data e l’orario delle esequie non sono ancora stati comunicati. Sarà quello il momento in cui Ciminna si fermerà per accompagnare Salvatore nel suo ultimo viaggio.