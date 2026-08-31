EgoGreen amplia la propria offerta: ad Agrigento debutta EgoPhone

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La società presenta il nuovo progetto dedicato a telefonia e connettività. Le SIM arriveranno nei punti EgoPoint entro la fine di settembre

EgoGreen continua a diversificare la propria attività e aggiunge un nuovo tassello alla sua strategia di crescita. Ad Agrigento è stato presentato EgoPhone, il nuovo servizio che punta a entrare nel settore della telefonia mobile e della connettività Internet.

La presentazione si è svolta sabato 29 agosto all’interno dell’Anfiteatro dell’Hotel della Valle, dove il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, insieme ai vertici dell’azienda, ha illustrato caratteristiche e obiettivi della nuova iniziativa.

Il progetto nasce dalla volontà di ampliare il ventaglio di servizi messi a disposizione della clientela, rivolgendosi tanto alle famiglie quanto alle imprese. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di costruire nel tempo un’offerta sempre più ampia, capace di rispondere a diverse necessità legate alla vita quotidiana e all’attività professionale. Con EgoPhone, quindi, EgoGreen compie un ulteriore passo nel processo che mira a trasformare l’azienda in una realtà multiservizio, andando ad affiancare alla propria attività tradizionale nuove soluzioni dedicate alla connettività e alla telefonia.

Le SIM disponibili da settembre. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le nuove SIM EgoPhone dovrebbero essere disponibili entro la fine di settembre presso tutti gli EgoPoint.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla possibilità di effettuare le ricariche. Gli utenti potranno infatti rivolgersi direttamente agli EgoPoint oppure utilizzare la rete di tabaccherie e punti vendita convenzionati distribuiti sul territorio nazionale.

Il lancio di EgoPhone rappresenta dunque una novità significativa nel percorso di EgoGreen, che punta ad allargare progressivamente il proprio campo d’azione e a rafforzare la presenza sul mercato attraverso servizi differenti ma inseriti in una stessa proposta.

La serata di presentazione ad Agrigento ha segnato ufficialmente l’avvio di questa nuova fase, con l’azienda che guarda ora alla prossima tappa: l’arrivo delle SIM nei punti vendita e l’ingresso concreto di EgoPhone nel mercato della telefonia mobile.