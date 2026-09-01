Agrigento, Maddalusa, FdI propone nuovi confini per rilanciare la costa

Ad Agrigento Fratelli d’Italia propone una nuova perimetrazione del Parco archeologico per favorire la riqualificazione e lo sviluppo economico di Maddalusa, oggi descritta come un’area degradata e in stato di abbandono. Antonio Moscato, responsabile del dipartimento Imprese di Fratelli d’Italia, ritiene possibile valorizzare il tratto di costa attirando investimenti e puntando su turismo, bioedilizia, bioarchitettura e archeologia preventiva, senza compromettere la Valle dei Templi. La proposta è convocare un tavolo tecnico con istituzioni, professionisti, ambientalisti e imprenditori. Nel frattempo, Moscato sollecita una soluzione urgente per garantire l’acqua alle famiglie residenti, modificando le norme che oggi ne ostacolano l’approvvigionamento.
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