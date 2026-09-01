Spranga, coltello e droga a Licata: denunciato

Un pizzaiolo di 50 anni di Licata è stato denunciato dai carabinieri dopo un controllo in via Gela. I militari lo hanno colto in possesso di una spranga di ferro, un coltello a serramanico e poco meno di 10 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Per la detenzione della sostanza stupefacente è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore. Gli accertamenti sono compresi in ordinari servizi di controllo sul territorio.
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