Burgio, lite e minacce con fucile: denunciato

A Burgio nel centro cittadino due cugini hanno litigato. Uno dei due lo ha minacciato brandendo un fucile da caccia. I Carabinieri, a cui ha telefonato il minacciato, hanno denunciato l’altro alla Procura di Sciacca per minaccia grave e porto abusivo di armi. E’ stata effettuata la perquisizione domiciliare a carico del denunciato. Sono stati sequestrati due fucili da caccia e il relativo munizionamento, il tutto detenuto legalmente, ma sequestrato cautelativamente.
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