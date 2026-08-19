Acqua nera e oleosa nelle abitazioni sul lungomare di San Leone: richiesta una verifica urgente

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SAN LEONE – È allarme tra i residenti delle abitazioni situate sul lungomare di San Leone, nella zona prospiciente i campetti. Durante il turno di distribuzione idrica, alcuni cittadini segnalano la presenza di acqua scura, descritta come nera e oleosa, arrivata all’interno delle abitazioni.

Una situazione che, se confermata, richiede un intervento immediato per comprendere l’origine dell’anomalia e verificare le condizioni della rete idrica interessata.

I residenti chiedono che venga effettuata con urgenza una segnalazione ad AICA, gestore del servizio idrico, affinché siano eseguiti controlli sulla condotta e siano effettuati i necessari accertamenti sulla qualità dell’acqua.

La richiesta è quella di verificare innanzitutto se il fenomeno sia legato alla rete di distribuzione, a eventuali lavori o manovre effettuate durante il turno di erogazione oppure ad altre cause. Particolare attenzione viene richiesta anche per le abitazioni direttamente interessate dal fenomeno.

I cittadini chiedono inoltre che vengano fornite informazioni ufficiali e tempestive sulla situazione e, qualora necessario, che vengano adottate tutte le misure per mettere in sicurezza il servizio e ripristinare condizioni di normale erogazione.

Nel frattempo, in presenza di acqua con colore, odore o caratteristiche anomale, è opportuno evitare di utilizzarla per bere o cucinare fino a quando non saranno chiarite le cause e non saranno fornite indicazioni ufficiali dagli enti competenti.

La segnalazione riguarda in particolare il tratto del lungomare di San Leone in corrispondenza delle abitazioni davanti ai campetti. I residenti auspicano che AICA e gli altri soggetti competenti intervengano rapidamente per effettuare i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti necessari.

La priorità, in questo momento, è accertare l’origine dell’acqua anomala e garantire la sicurezza dei cittadini.