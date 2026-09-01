Cambio al vertice dei Carabinieri di Agrigento: Federico Palmieri nuovo comandante provinciale

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Il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha un nuovo vertice. È il colonnello Federico Palmieri a raccogliere l’eredità del colonnello Nicola De Tullio, che lascia la provincia dopo tre anni per assumere un nuovo incarico a Roma.

Si conclude così il percorso agrigentino di De Tullio, caratterizzato da una conduzione improntata alla discrezione, al rigore e alla continuità operativa. Nel corso del suo mandato, l’Arma ha portato avanti numerose attività investigative e operazioni di contrasto alla criminalità, mantenendo alta l’attenzione sul territorio.

A guidare i Carabinieri agrigentini sarà adesso un ufficiale con una solida esperienza maturata soprattutto nell’ambito delle attività antiterrorismo. Palmieri ha infatti ricoperto un ruolo di rilievo nel Ros, dove ha diretto la sezione Antiterrorismo, prendendo parte a indagini particolarmente complesse anche sul fronte della radicalizzazione jihadista.

Tra i risultati più importanti della sua attività figura l’operazione condotta nel dicembre del 2024 contro una presunta organizzazione terroristica di matrice jihadista denominata “Da’Wa Italia”. L’inchiesta portò a diversi provvedimenti cautelari e consentì di colpire una rete ritenuta impegnata nella propaganda e nel reclutamento di matrice estremista.

Il curriculum del nuovo comandante comprende inoltre altre operazioni condotte a livello internazionale. Tra queste, un’attività investigativa che consentì di individuare in Siria una donna originaria della provincia di Lecco, partita nel 2015 per unirsi allo Stato islamico.

Un’esperienza maturata in scenari investigativi delicati che ora Palmieri dovrà mettere a disposizione di una provincia complessa come quella agrigentina. Dalla criminalità organizzata alla sicurezza urbana, dai fenomeni di microcriminalità al controllo del territorio, sono numerosi i fronti sui quali il nuovo comandante sarà chiamato a confrontarsi.

L’avvicendamento segna dunque l’inizio di una nuova fase per l’Arma dei Carabinieri nell’Agrigentino. Da una parte il saluto a De Tullio, che dopo tre anni lascia un territorio nel quale ha svolto il proprio incarico con sobrietà e determinazione; dall’altra l’arrivo di Palmieri, chiamato a proseguire il lavoro svolto e ad affrontare le nuove sfide della provincia.

Agrigento accoglie così il suo nuovo comandante provinciale, un ufficiale proveniente da un settore particolarmente delicato dell’Arma e con alle spalle una lunga esperienza investigativa. Per Palmieri comincia adesso una nuova pagina professionale, questa volta nel cuore di una provincia dove la presenza dello Stato e il presidio della sicurezza rappresentano ogni giorno una priorità.