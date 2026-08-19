Guanti Covid non conformi, due dirigenti condannati a risarcire quasi 5,7 milioni

La Corte dei conti siciliana ha condannato due dirigenti regionali, Alfio Drago e Ugo Savettiere, a risarcire complessivamente 5.696.880 euro per una fornitura di guanti destinati all’emergenza Covid, risultata in parte difforme dagli ordini. Secondo i giudici, 118.200 box contenevano guanti in lattice anziché in nitrile, mentre per altri 361.100 box la composizione non era indicata. Nonostante le difformità, Drago autorizzò la fornitura e Savettiere ne attestò la regolarità, permettendo il pagamento. La Corte ha riconosciuto una responsabilità erariale dolosa, escludendo che l’emergenza pandemica potesse giustificare le irregolarità. I due dovranno pagare la somma in solido, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
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