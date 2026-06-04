Intelligenza territoriale, a Favara un forum per immaginare il futuro del territorio tra università, Istituzioni e cittadini

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Il 5 giugno 2026, dalle ore 09:30, il Castello Chiaramonte di Favara ospiterà “Intelligenza Territoriale”, forum promosso da Triskellion in collaborazione con il Polo Territoriale

Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo, con il patrocinio del Comune di Favara. L’iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di confronto dedicato al rapporto tra formazione, innovazione tecnologica e sviluppo territoriale: come i sistemi intelligenti, le tecnologie autonome e l’AI predittiva possano diventare strumenti concreti di trasformazione per il Mezzogiorno e il Mediterraneo, costruendo competenze e visioni radicate nel proprio contesto.

I lavori, moderati da Massimo Di Pietrantonio di Sky TG24, vedranno la partecipazione del Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, con una proposta territoriale per percorsi formativi innovativi e sistemi intelligenti per il territorio, e del Prof. Marko Bertogna di HiPeRT — Università di Modena e Reggio Emilia, sulle tecnologie autonome e l’AI predittiva. Al tavolo istituzionale su territorio, innovazione e futuro del Mezzogiorno parteciperanno l’On. Giusi Savarino, Assessore Regionale Territorio e Ambiente, e l’On. Calogero Pisano, Deputato della Repubblica. La visione europea per i territori intelligenti sarà affidata all’On. Ruggero Razza, Europarlamentare. I saluti istituzionali saranno portati dal Sindaco di Favara Antonio Palumbo, dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e dall’Assessore alla Cultura Carmen Lo Presti.



“Intelligenza Territoriale” vuole essere il primo tassello di un percorso aperto e inclusivo, fondato sulla collaborazione tra università, istituzioni, imprese e comunità locali — con la convinzione che il futuro non sia qualcosa da attendere, ma qualcosa da costruire insieme.