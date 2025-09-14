La Risposta della Presidente Cucinotta (Fondazione Agrigento Capitale Cultura) alla Corte dei Conti

In riferimento alle notizie di stampa sui chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti su Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, il presidente della Fondazione Agrigento2025 Maria Teresa Cucinotta dichiara che “alle osservazioni della Corte dei Conti risponderemo in maniera puntuale e dettagliata, entro il termine che ci è stato dato del 25 settembre”.
