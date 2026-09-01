Licata, hashish nel rione Bronx: denunciati due minorenni e un 30enne

A Licata i Carabinieri hanno sequestrato 110 grammi di hashish e denunciato tre persone nell’ambito di controlli antidroga nel rione “Bronx”, ritenuto una delle principali piazze di spaccio della città. Durante un servizio, i militari hanno sorpreso un 30enne intento ad acquistare droga. Il presunto spacciatore è riuscito a fuggire, mentre l’acquirente è stato denunciato per favoreggiamento. Nello stesso quartiere sono stati controllati due minorenni di Palma di Montechiaro, colti in possesso di 110 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di droga a fine di spaccio. La sostanza è stata sequestrata.
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