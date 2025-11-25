Tre condanne per estorsione mafiosa a Canicattì: il Tribunale di Agrigento riconosce il metodo mafioso

Condividi

Il Tribunale di Agrigento, Seconda sezione penale, presieduto da Wilma Angela Mazzara, ha condannato tre uomini di Canicattì per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La pena più alta, 7 anni e 3 mesi, è stata inflitta ad Antonio Maira, ritenuto dagli investigatori figura centrale dell’inchiesta.

Condannati anche Antonio La Marca, 35 anni, e Giovanni Turco, 25 anni, entrambi a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Salvatore Pennica, Annalisa Lentini, Giovanni Salvaggio e Giacinto Paci.

Tra gli episodi contestati un’estorsione ai danni della proprietaria di un magazzino a Canicattì: secondo l’accusa, Maira avrebbe minacciato la donna evocando la sua appartenenza alla Stidda per impedirle di affittare i locali a potenziali concorrenti dell’officina di La Marca.

Le indagini della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Canicattì erano partite nell’aprile dello scorso anno dopo l’incendio doloso della saracinesca di un magazzino. Gli investigatori hanno ricondotto a Maira il ruolo di promotore delle condotte estorsive, citando anche precedenti e riscontri di collaboratori di giustizia che lo indicherebbero vicino alla Stidda.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.