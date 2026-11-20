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Un presunto giro di spaccio di cocaina gestito tra le mura domestiche e portato avanti, secondo l’accusa, per oltre un anno. Padre, madre e figlio, tutti residenti a Favara, saranno giudicati con il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza un’attività di traffico e cessione di sostanze stupefacenti tra il 2022 e il 2023.

La richiesta è stata presentata dagli avvocati Salvatore Cusumano e Calogero Vetro davanti al giudice Manfredi Coffari. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 28 gennaio, quando saranno ascoltati gli imputati.

Al centro dell’indagine ci sarebbe soprattutto l’attività del padre, un uomo di 51 anni, al quale vengono contestate numerose cessioni di cocaina nei confronti di almeno 23 presunti acquirenti. L’attività sarebbe andata avanti fino al febbraio 2023, quando il cinquantunenne venne arrestato in flagranza dai carabinieri.

Dopo il suo arresto, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato il figlio di 36 anni a proseguire l’attività di spaccio, garantendo la continuità delle presunte cessioni di cocaina.

Anche la madre, una donna di 54 anni, è coinvolta nel procedimento. Nei suoi confronti viene contestata la detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con il marito. Durante una perquisizione domiciliare effettuata nell’aprile 2023, i militari avrebbero trovato diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 3.000 euro in contanti. La donna avrebbe anche tentato di disfarsi della droga gettandola dal balcone.

Adesso per i tre familiari si apre il percorso processuale con il rito abbreviato. Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 28 gennaio.