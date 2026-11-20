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La Regione Siciliana ha stanziato oltre 15 milioni di euro per finanziare interventi nei Comuni, completare opere pubbliche incompiute e recuperare edifici di interesse religioso. È stato pubblicato l’avviso per accedere al Fit, il Fondo per gli investimenti territoriali, istituito dalla legge regionale 33 del 2026: le domande potranno essere presentate dal prossimo 23 novembre alle 9 al 3 dicembre alle 18. Le richieste saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Le risorse sono ripartite in tre linee: circa 10 milioni di euro per investimenti di interesse territoriale, 3,6 milioni per completare le opere incompiute inserite nell’anagrafe regionale 2025 e 1,8 milioni per interventi degli enti ecclesiastici sul patrimonio religioso, dal ripristino sicurezza alla riqualificazione. I contributi sono a fondo perduto: il minimo è di 50 mila euro, il massimo è di 120 mila euro per gli investimenti territoriali e religiosi, mentre per le opere incompiute può essere superiore, nei limiti delle disponibilità.

“Vogliamo garantire pari opportunità a tutti i Comuni siciliani”, afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che indica tra le priorità il recupero degli investimenti già avviati e la restituzione ai cittadini di infrastrutture e servizi attesi da anni. Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente online sul portale regionale, con accesso tramite Spid o Cie, allegando il progetto di investimento. Il finanziamento sarà liquidato contestualmente all’adozione del decreto relativo a ciascun intervento.