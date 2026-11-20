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Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. Due automobili, per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte in un violento impatto frontale.

Ad avere la peggio è stato uno dei conducenti, che ha riportato una ferita alla testa. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che dopo aver prestato le prime cure lo ha trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sembrerebbero preoccupanti. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione stradale nella zona.

Restano da ricostruire le cause e l’esatta dinamica dello scontro.