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Quattro persone sono state condannate per il violento pestaggio di un uomo di 55 anni, avvenuto nella villa comunale di Ravanusa nell’ottobre del 2025, e per le successive intimidazioni messe in atto con l’obiettivo di convincere la vittima a ritirare la denuncia.

Il gup Manfredi Coffari ha inflitto 3 anni e 8 mesi di reclusione a Giovanni Pio Galiano, 23 anni, e Raffaele Mattia Avarello, 20 anni, entrambi residenti a Ravanusa. Condannati anche Giuseppe Galiano, 49 anni, padre del primo imputato, a un anno, 10 mesi e 6 giorni, e Carmelo Marchese Ragona, 57 anni, a un anno, un mese e 20 giorni.

Le pene per tre degli imputati risultano superiori rispetto a quelle richieste dal pubblico ministero Giovanni Di Leo. I quattro erano assistiti dagli avvocati Salvatore Manganello, Calogero Meli e Lillo Fiorello.

I fatti risalgono al 12 ottobre 2025. Secondo la ricostruzione investigativa, Giovanni Pio Galiano e Avarello, insieme a un minorenne, avrebbero aggredito il cinquantacinquenne all’interno della villa comunale, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Durante l’aggressione sarebbe stato utilizzato anche un tirapugni. L’uomo riportò diverse fratture e lesioni, mentre un’altra persona, intervenuta per prestargli aiuto, sarebbe stata a sua volta picchiata.

Dopo aver riconosciuto alcuni dei responsabili, la vittima si rivolse ai carabinieri presentando denuncia. Ma, secondo l’accusa, nei giorni successivi sarebbero cominciate le pressioni affinché facesse un passo indietro. Dieci giorni dopo l’aggressione, Giuseppe Galiano e Marchese Ragona avrebbero raggiunto un parente dell’uomo, affidandogli un messaggio intimidatorio: se la querela non fosse stata ritirata, sarebbe scoppiata «una guerra». Le minacce avrebbero riguardato anche la moglie della vittima.

Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dei due giovani per il pestaggio, escludendo tuttavia l’aggravante dell’utilizzo di armi. Per quanto riguarda le successive intimidazioni, è stata invece modificata la qualificazione giuridica dei fatti: rispetto alle contestazioni iniziali di stalking e violenza privata, le condotte sono state ricondotte al tentativo di intralciare la giustizia attraverso pressioni e minacce nei confronti della persona offesa.

La sentenza dispone infine un risarcimento di 1.500 euro a carico di Carmelo Marchese Ragona in favore di Andrea Messana e Adelina Franco, costituiti parte civile attraverso l’avvocato Carmelo Pitrola.