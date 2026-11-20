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Due giorni di controlli straordinari a Licata da parte della Polizia di Stato. L’operazione, svolta martedì 17 e mercoledì 18 novembre, rientra nel piano di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa predisposto a livello provinciale.

Il servizio è stato coordinato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla prevenzione dei furti e degli altri reati predatori, sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e sui controlli alle attività commerciali.

Il bilancio dell’operazione parla di 357 persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 145 veicoli sottoposti a verifica. Nel corso dei servizi sono stati predisposti dieci posti di controllo, durante i quali sono state elevate nove sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Le verifiche hanno riguardato anche cinque esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività rientra nella strategia di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità, garantire maggiore sicurezza e tutelare la tranquillità della comunità licatese.