Sciopero delle strutture sanitarie convenzionate esterne: l’ASP di Agrigento garantirà servizi potenziati e piena operatività dei punti prelievo

In vista dello sciopero regionale proclamato per domani, 26 novembre, che coinvolgerà le strutture sanitarie convenzionate esterne, l’ASP di Agrigento ha comunicato di avere predisposto una serie di misure straordinarie per assicurare la continuità dei servizi e ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

La mobilitazione, annunciata da diverse sigle rappresentative del settore, potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni nelle prestazioni normalmente erogate in regime di convenzione. Per questo motivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha scelto di intervenire con un piano organizzativo mirato.

In una nota ufficiale, l’ASP fa sapere che tutte le attività di assistenza diretta saranno potenziate, con un incremento del personale dedicato e un rafforzamento dei servizi interni. L’obiettivo – spiega l’Azienda – è garantire risposte tempestive ai cittadini che, a causa dello sciopero, potrebbero trovare ridotta l’offerta delle strutture convenzionate.

Particolare attenzione è rivolta ai servizi diagnostici. L’ASP ha infatti assicurato la piena operatività dei punti prelievi di riferimento, che resteranno aperti e pienamente funzionanti per tutta la giornata del 26 novembre. Una misura che mira a tutelare soprattutto i pazienti cronici, gli utenti con esami programmati e coloro che necessitano di prestazioni non rinviabili.

“Il nostro impegno – sottolinea la Direzione aziendale – è quello di mantenere continuità assistenziale e garantire un servizio efficiente anche in presenza di criticità esterne. Le nostre strutture saranno operative e potenziate per rispondere al fabbisogno del territorio.”

L’ASP invita infine gli utenti a verificare eventuali aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi e si scusa anticipatamente per i possibili disservizi non dipendenti dall’Azienda.

Con queste misure, la sanità pubblica agrigentina si prepara ad affrontare una giornata complessa, cercando di contenere il più possibile gli effetti dello sciopero e garantire ai cittadini un livello adeguato di assistenza.