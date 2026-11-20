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Con riferimento alle segnalazioni sulle difficoltà di accesso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il Libero Consorzio Comunale precisa che la strada direttamente interessata dai lavori per la realizzazione della rete idrica non è di competenza dell’Ente. Con una nota ufficiale del 19 novembre 2026, a firma del dirigente del Settore Infrastrutture Stradali Ing, Michelangelo Di Carlo, il Libero Consorzio ha fornito tale riscontro alla segnalazione relativa ai lavori sulla condotta idrica che stanno interessando la viabilità in prossimità dell’ospedale San Giovanni di Dio, in contrada Consolida. Il Libero Consorzio conferma tuttavia la propria disponibilità a collaborare con il Comune e con tutti gli enti competenti per individuare eventuali soluzioni alternative per migliorare la circolazione.

Il consigliere delegato alla Viabilità, Giovanni Cutrera, dichiara: «Pur non avendo competenza diretta sulla strada interessata dai lavori, siamo disponibili a un confronto con tutti i soggetti coinvolti per individuare soluzioni concrete che riducano i disagi e garantiscano un accesso agevole e sicuro all’ospedale. L’obiettivo comune deve essere quello di tutelare i cittadini e assicurare la migliore gestione possibile della viabilità».