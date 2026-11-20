Condividi

Visualizzazioni 124

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sulle presunte tangenti per il rilascio delle cittadinanze italiane a cittadini brasiliani. Il tribunale del Riesame di Agrigento ha respinto il ricorso presentato dalla Procura, confermando il no alla sospensione dal servizio per nove mesi di Giuseppe Zambito, dipendente del Comune di Siculiana.

La decisione arriva dopo un nuovo passaggio davanti al tribunale della Libertà, resosi necessario in seguito all’annullamento da parte della Cassazione della precedente ordinanza con cui era stata disposta la misura interdittiva.

La Procura di Agrigento aveva chiesto inizialmente gli arresti domiciliari per il dipendente comunale, ipotizzando che avesse ricevuto denaro in cambio di informazioni riservate sui controlli anagrafici relativi alle pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Il gip Alberto Lippini aveva però respinto la richiesta. Successivamente, il Riesame aveva disposto la sospensione dal lavoro per nove mesi, provvedimento poi annullato dalla Suprema Corte.

Adesso la nuova pronuncia chiude, almeno sul fronte della misura interdittiva, un altro capitolo della vicenda, confermando la mancata sospensione del dipendente.

L’inchiesta ruota attorno al riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il principio dello ius sanguinis, che consente di acquisire la cittadinanza per discendenza da un genitore italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Secondo l’ipotesi investigativa, in diversi Comuni dell’Agrigentino, tra cui Camastra, Comitini e Porto Empedocle, alcune procedure sarebbero state accelerate attraverso presunti accordi corruttivi e pagamenti illeciti.

Il mese scorso la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 22 persone, tra amministratori comunali, agenti della polizia municipale, un avvocato e presunti intermediari. L’inchiesta dovrà ora fare il suo corso nelle sedi giudiziarie competenti.