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La funzione sociale di una struttura destinata all’accoglienza degli anziani non può diventare una giustificazione per aggirare le norme urbanistiche. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un immobile a Sciacca, confermando il diniego della sanatoria, l’ordine di demolizione e una sanzione di 20mila euro.

La vicenda riguarda un edificio costruito nel 2002 su un terreno con destinazione agricola e successivamente utilizzato come comunità alloggio per anziani. Le irregolarità erano emerse nel giugno 2016, quando un sopralluogo della polizia municipale aveva portato alla luce diverse violazioni edilizie.

I proprietari avevano tentato di regolarizzare l’immobile attraverso una richiesta di sanatoria, proponendo anche alcuni interventi di adeguamento. Il Comune di Sciacca aveva però negato il permesso, rilevando il mancato rispetto delle distanze dai confini, l’impossibilità di utilizzare la cubatura di altri terreni per ampliare quella disponibile e l’incompatibilità della struttura con la destinazione agricola dell’area.

Da qui l’ordine di demolizione e la successiva sanzione di 20mila euro per non aver ottemperato al provvedimento. I proprietari avevano impugnato gli atti davanti al Tar di Palermo, ricevendo un primo rigetto nel 2022, e successivamente si erano rivolti al Cga.

Al centro della controversia anche la natura sociale dell’attività svolta nell’edificio. La difesa aveva sostenuto che il servizio di assistenza agli anziani, considerato di interesse pubblico, potesse giustificare una deroga alle disposizioni urbanistiche e consentire un intervento del Consiglio comunale per salvare la struttura.

Una tesi che non ha convinto i giudici amministrativi. Secondo il Cga, la finalità assistenziale dell’attività non può cancellare le violazioni edilizie né rendere legittima una costruzione incompatibile con le norme che regolano l’utilizzo del territorio. In una zona agricola, infatti, sono consentite soltanto opere e attività coerenti con la destinazione rurale dell’area.

Respinto anche il tentativo di subordinare la regolarizzazione dell’immobile alla realizzazione successiva di lavori di adeguamento.

La decisione mette così fine alla battaglia amministrativa: la sanatoria resta negata, la demolizione confermata e la multa da 20mila euro rimane valida.