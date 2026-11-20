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Un’autobotte carica di 5.000 litri d’acqua, ma senza la documentazione necessaria per il trasporto e la tracciabilità del prodotto. A guidarla un uomo di 59 anni di Canicattì, sorpreso dai Carabinieri anche senza patente, precedentemente revocata, e con il mezzo privo di copertura assicurativa.

L’episodio è emerso nel corso di un controllo effettuato in contrada Giuliana dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì, insieme ai colleghi della locale Stazione.

Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse irregolarità. Il conducente non era in possesso della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), né delle autorizzazioni previste per l’accumulo e il trasporto dell’acqua. Mancavano, inoltre, i documenti necessari a certificare la provenienza, la salubrità e la tracciabilità dei 5.000 litri trasportati.

Per le violazioni riscontrate, al 59enne è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.500 euro, con contestuale diffida a interrompere l’attività.

Ma le sorprese non sono finite qui. I Carabinieri hanno accertato che l’uomo si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata e che l’autobotte circolava senza assicurazione obbligatoria.

Per queste ulteriori violazioni sono state contestate sanzioni per 5.966 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sequestro ai fini della confisca.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 8.466 euro di sanzioni amministrative.