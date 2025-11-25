Nuovo fronte dell’inchiesta sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle: notificati 17 avvisi di conclusione indagini

Condividi

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo compie un nuovo passo nell’inchiesta sulle presunte nuove organizzazioni mafiose attive nei quartieri di Villaseta e Porto Empedocle. Dopo i quattro blitz scattati tra dicembre e agosto, che avevano già portato a numerosi arresti e al rinvio a giudizio di 23 persone, i pubblici ministeri Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Luisa Bettiol hanno notificato l’avviso di chiusura indagini a 17 indagati, segnando l’avvio verso l’udienza preliminare del secondo filone investigativo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe gestito un articolato sistema di narcotraffico finalizzato al sostentamento economico dell’associazione mafiosa. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere episodi di estorsione, intimidazioni, incendi dolosi e un presunto giro di armi, ritenuti funzionali al controllo del territorio.

Al vertice dell’organizzazione gli inquirenti collocano James Burgio, che — pur detenuto — avrebbe mantenuto un ruolo operativo grazie a un telefono cellulare, e Salvatore Prestia, cognato del boss Fabrizio Messina. Il quadro delineato dagli investigatori ipotizza una riorganizzazione delle famiglie mafiose locali e una rete di rapporti con esponenti di Cosa nostra di altre province.

L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a: Antonio Crapa (54 anni), Antonio Guida (19), Agostino Marrali (29), Andrea Sottile (36), Alessandro Calogero Trupia (36), Calogero Segretario (30), Cristian Terrana (32), Danilo Barbaro (40), Gaetano Licata (42), James Burgio (33), Pietro Capraro (39), Salvatore Carlino (35), Salvatore Lombardo (37), Salvatore Prestia (44), Simone Sciortino (23), Stefano Fragapane (33) e Vincenzo Iacono (48).

Tutti dovranno ora attendere l’esito delle valutazioni della Procura in vista della richiesta di rinvio a giudizio.

Gli avvocati — tra cui Salvatore Pennica, Salvatore Cusumano, Davide Casà, Teresa Alba Raguccia, Antonino Gaziano, Amanta Carlino e Giuseppe Barba — avranno venti giorni per esaminare gli atti e definire le prime strategie difensive. Molti degli indagati erano già coinvolti nella prima tranche dell’inchiesta, attualmente in corso di dibattimento.

L’inchiesta continua così ad ampliare il proprio raggio d’azione, delineando quello che la Dda ritiene essere un processo di rinnovamento e ricompattazione delle strutture mafiose nell’Agrigentino.