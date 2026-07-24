Malore per il comandante, la nave diretta a Lampedusa torna a Porto Empedocle

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Momenti di apprensione nella notte a bordo della motonave Sansovino, partita regolarmente dal porto di Porto Empedocle alle 23:30 con destinazione Lampedusa.

Secondo quanto si apprende, durante la navigazione, intorno all’1:00-1:30, il comandante avrebbe accusato un grave malore, riconducibile a un infarto. La situazione ha reso necessario l’immediato rientro della nave nello scalo di Porto Empedocle, dove sono stati predisposti i soccorsi sanitari.

Il comandante è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

Il rientro della nave ha inevitabilmente causato un ritardo nei collegamenti con Lampedusa. I passeggeri, una volta sbarcati a Porto Empedocle, sono stati successivamente imbarcati questa mattina sulla nave Las Palmas, che ha garantito la prosecuzione del viaggio verso l’isola.

L’episodio ha suscitato comprensibile preoccupazione tra i passeggeri presenti a bordo, ma la gestione dell’emergenza ha consentito di riportare la nave in porto in sicurezza e di assicurare tempestivamente le cure necessarie al comandante.