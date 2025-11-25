Giuseppe Di Rosa si candida a sindaco di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 206

Verso le elezioni Amministrative ad Agrigento: l’ex consigliere comunale, Giuseppe Di Rosa, si candida a sindaco, come sancito a seguito di una riunione delle associazioni aderenti al progetto civico “Tutti insieme per una città normale”. I promotori del progetto affermano: “Abbiamo deciso di dare ad Agrigento una guida civica, libera da logiche di partito e capace di restituire dignità e normalità alla città. Giuseppe Di Rosa incarna i valori e la determinazione che da anni ispirano il nostro lavoro sul territorio”. Sono stati inoltre presentati i simboli delle prime due liste civiche che affiancheranno la candidatura di Di Rosa. Altre liste sono in fase di definizione e saranno rese note nelle prossime settimane”.