Agrigentino con mezzo chilo di cocaina per 50.000 euro

Lungo la strada statale 115, in territorio di Porto Empedocle, ad un posto di blocco i Carabinieri hanno controllato un automobilista, un uomo di Agrigento di 31 anni. E’ stato colto in possesso di mezzo chilo di cocaina e 800 euro in contanti. La droga avrebbe fruttato oltre mille dosi per circa 50.000 euro sul mercato. Peraltro ha viaggiato senza assicurazione né patente. A casa sua sono stati trovati altri 4.100 euro. E’ stato arrestato. E’ in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.