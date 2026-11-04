Il Comune di Agrigento verso il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti

Redazione
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Il Comune di Agrigento avvia la procedura per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2027-2029, in prossimità della scadenza dell’attuale incarico, fissata al 3 dicembre. Il responsabile del settore Finanziario, Giovanni Mantione, ha approvato e pubblicato l’avviso per raccogliere le candidature. La selezione è riservata ai professionisti residenti in Sicilia, iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili. Tra i requisiti richiesti vi sono almeno due incarichi triennali di revisione presso enti locali e il conseguimento di dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica. Le domande dovranno essere presentate entro le 23.59 dell’11 dicembre. I tre componenti del nuovo Collegio saranno individuati mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, in presenza del segretario generale.

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