Rissa con coltello, denunciato un 38enne

Il pronto intervento da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento ha evitato che quella che sembrava essere una lite tra due contendenti potesse sfociare in una tragedia.

E’ accaduto nella centralissima via Acrone dove due persone, per cause che si sconoscono, dopo un diverbio sono venute alle mani. Ad un certo punto, uno dei due, un marocchino di 38 anni, ha estratto un coltello pronto per essere “usato”.

Ma, come detto, il tempestivo intervento da parte dei Carabinieri ha evitato la tragedia. Il marocchino alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato una fuga ma è stato subito braccato e denunciato a piede libero presso la Procura di Agrigento.