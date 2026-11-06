Regione, ok al Bilancio in Giunta

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La giunta regionale ha approvato il disegno di legge di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2027-2029, un documento contabile che, solo per il prossimo anno, mobilita una spesa da oltre 20 miliardi di euro. Il testo sarà adesso sul tavolo del Collegio dei revisori dei conti della Regione per l’acquisizione del parere di competenza. Poi sarà sotto esame dell’Assemblea regionale siciliana. E’ una tappa verso la definizione della manovra finanziaria regionale per il prossimo triennio. Schifani commenta: “Con l’approvazione del disegno di legge diamo impulso alla sessione di bilancio, prevedendo le risorse necessarie al funzionamento dell’amministrazione. La Regione può contare oggi su una situazione finanziaria solida, frutto dell’importante opera di risanamento dei conti pubblici portata avanti dal mio governo. Abbiamo superato una lunga stagione di difficoltà finanziarie, restituendo equilibrio e solidità al bilancio regionale. Un risultato che ci consente di guardare al futuro con serenità e di proseguire nell’attuazione delle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale a beneficio dei siciliani”. E l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, aggiunge: “Negli ultimi anni il governo Schifani ha sempre rispettato le scadenze per la presentazione dei documenti finanziari, garantendo certezza e stabilità all’erogazione delle risorse ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici: un risultato riconosciuto anche dalle agenzie di rating internazionali”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)