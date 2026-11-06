“RICERCA PER IL DOMANI”: AL FERMI DI ARAGONA GLI STUDENTI A CONFRONTO CON LA SCIENZA E LE NUOVE FRONTIERE DELLA LOTTA AI TUMORI

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Un incontro con il ricercatore AIRC Salvatore Sortino per approfondire il valore della ricerca oncologica, le prospettive delle nuove terapie e l’importanza della prevenzione. Protagonisti anche gli studenti, con domande e riflessioni sul futuro della medicina e sulla vita di chi dedica il proprio lavoro alla ricerca.

ARAGONA – Una mattinata all’insegna della scienza, della conoscenza e del confronto quella vissuta ieri, giovedì 5 novembre 2026, dagli studenti dell’I.I.S. “Enrico Fermi” di Aragona, che hanno partecipato all’incontro “Ricerca per il domani – Conoscenza, prevenzione e innovazione nella lotta ai tumori”, svoltosi presso l’Aula Polifunzionale dell’Istituto.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “AIRC – Scuole va in Sicilia”, promosso dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e di approfondire una tematica di grande rilevanza sanitaria e sociale.

Ospite dell’incontro il prof. Salvatore Sortino, ricercatore AIRC e professore ordinario di Chimica generale e inorganica presso l’Università degli Studi di Catania, che ha affrontato il tema “Nanotecnologie e luce: strategie terapeutiche innovative nella lotta ai tumori”, illustrando le prospettive offerte dalle nuove tecnologie nella ricerca di trattamenti oncologici sempre più mirati ed efficaci.

Ad aprire i lavori, i saluti della Dirigente scolastica, dott.ssa Elisa Maria Enza Casalicchio, che ha evidenziato l’importanza di offrire agli studenti occasioni formative capaci di collegare le conoscenze acquisite a scuola alle grandi sfide della società contemporanea:

«Avvicinare i nostri studenti al mondo della ricerca significa aiutarli a comprendere il valore della conoscenza scientifica e l’importanza della prevenzione. La scuola deve essere un luogo aperto al confronto, capace di stimolare curiosità, senso critico e responsabilità. Iniziative come questa arricchiscono il percorso formativo dei nostri ragazzi e testimoniano l’impegno del nostro Istituto nel promuovere una cultura della salute e della solidarietà, nella consapevolezza che investire nell’educazione significa contribuire a costruire un futuro migliore».

A introdurre l’incontro è stata Fina Alongi, Consigliera regionale del Comitato Sicilia della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, mentre il coordinamento è stato affidato a Giuseppe Di Betta, referente AIRC di Agrigento.

Particolarmente significativo il momento dedicato al dialogo con il ricercatore, durante il quale gli studenti hanno manifestato interesse e curiosità, rivolgendo numerose domande, alcune di carattere strettamente scientifico, altre legate agli aspetti più umani e personali della professione.

Interrogativi che hanno portato il confronto oltre gli aspetti puramente teorici, toccando le motivazioni, le difficoltà e le aspettative di chi dedica la propria vita alla ricerca. Un’occasione per riflettere anche sulla complessità del percorso che conduce da una scoperta scientifica alla sua possibile applicazione terapeutica.

L’incontro ha così assunto il valore di un’esperienza educativa concreta, nella quale gli studenti non sono stati semplici ascoltatori, ma partecipanti attivi di un dialogo diretto con il mondo della scienza.

La giornata si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e apertura al territorio che caratterizza l’azione educativa dell’I.I.S. “Enrico Fermi” di Aragona, da sempre attento a promuovere iniziative che affianchino alla preparazione scolastica la crescita personale e civile degli studenti.