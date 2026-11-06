Università e Ordine dei Commercialisti, firmato un protocollo per favorire il lavoro dei giovani ad Agrigento

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Un accordo tra il Dipartimento SEAS dell’Università di Palermo e l’Ordine dei Commercialisti per avvicinare gli studenti agli studi professionali, favorire i tirocini e contrastare la fuga dei giovani e delle competenze dal territorio.

Un ponte concreto tra università e mondo delle professioni per offrire nuove prospettive ai giovani agrigentini e contrastare la fuga delle competenze. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri, nell’aula magna di Villa Genuardi, tra il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi di Palermo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

L’intesa punta a rendere più agevole il passaggio dalla formazione universitaria al mondo del lavoro, favorendo il contatto diretto tra gli studenti e gli studi professionali, offrendo opportunità di tirocinio e accompagnando i giovani verso il successivo percorso di abilitazione.

A firmare il documento sono stati il direttore del Dipartimento SEAS, Marco Ruisi, e il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Agrigento, Calogero Dulcimascolo. Presenti anche Paolo Di Betta, delegato coordinatore del corso di laurea in Economia e Amministrazione Aziendale, e il presidente del Polo Territoriale Universitario, Giovanni Francesco Tuzzolino.

La sottoscrizione è avvenuta nell’ambito di uno dei sei seminari promossi da Giacomo Minio, docente di Economia Politica, all’interno del proprio insegnamento. L’incontro ha avuto anche un momento di particolare rilievo istituzionale con la partecipazione del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, intervenuto come relatore sul tema «Istituzioni democratiche ed economia». Tuzzolino ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando il ruolo del Polo universitario quale luogo di incontro e collaborazione tra formazione accademica, istituzioni e mondo del lavoro.

Soddisfazione è stata manifestata anche dal direttore del Dipartimento SEAS, Marco Ruisi, che ha sottolineato l’importanza di una collaborazione stabile con le realtà economiche e professionali del territorio.

«Il protocollo con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento suggella una collaborazione in cui ho sempre creduto – ha dichiarato Ruisi –. Sono consapevole che l’efficacia di un percorso di alta formazione non può prescindere da una stretta collaborazione con le forze economiche, produttive e professionali di un territorio e con le sue istituzioni».

Ruisi ha poi evidenziato le opportunità legate alla possibilità di coinvolgere direttamente i commercialisti nei percorsi di tirocinio curriculare degli studenti, definendola un’importante occasione di crescita non soltanto per i singoli universitari, ma per l’intera comunità.

Il protocollo nasce da una proposta avanzata da Giacomo Minio alla Commissione Finanza dell’Ordine dei Commercialisti, di cui è presidente. Una proposta accolta immediatamente dall’Ordine e dal Dipartimento, che ha permesso di arrivare in tempi brevi alla formalizzazione dell’accordo.

I destinatari principali sono gli iscritti al corso di laurea in Economia e Amministrazione Aziendale. L’obiettivo è avvicinarli concretamente alla professione già durante gli studi, attraverso esperienze negli studi commercialisti e percorsi di tirocinio che consentano di acquisire competenze e conoscenze direttamente sul campo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri Federico Palmieri, il comandante della Guardia di Finanza Gabriele Baron, il direttore della Banca d’Italia Filippo Giovanni Barbera e il portavoce della Camera di Commercio Salvatore Pezzino. Presenti inoltre il responsabile amministrativo del Polo universitario, Anna Cacciatore, i componenti della Commissione Finanza dell’Ordine e numerosi studenti.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a valorizzare il capitale umano e a creare condizioni favorevoli affinché i giovani possano trovare ad Agrigento opportunità di crescita e realizzazione professionale.

Una sfida che va ben oltre la firma di un protocollo. Il territorio continua a fare i conti con la partenza di tanti giovani preparati, costretti spesso a cercare altrove quelle opportunità che non riescono a trovare nella propria terra. Per questo la collaborazione tra università, istituzioni e professionisti può rappresentare un primo passo per invertire la tendenza.

«Iniziative – ha sottolineato Minio – che devono far venire meno la speranza per lasciare spazio alla fiducia e per far sì che questa possa tramutarsi in certezza per i nostri giovani».

Il messaggio è chiaro: non basta invitare i giovani a restare ad Agrigento. Bisogna creare le condizioni perché possano farlo, mettendo a disposizione occasioni concrete di formazione, lavoro e crescita. Perché il futuro del territorio passa anche dalla capacità di trattenere e valorizzare le proprie intelligenze.