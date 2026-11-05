Joppolo Giancaxio, la condanna di Francesco Russo, la mamma della vittima Tommaso Alaimo: “La vicenda si chiude, ma il dolore resta: ferite che nessuna decisione potrà mai rimarginare»

Condividi

Visualizzazioni 296

Sulla condanna di Francesco Russo, decisa dalla Cassazione, interviene la mamma del giovane ferito Tommaso Alaimo la quale testualmente dichiara:

“Finalmente, è stato messo un punto a questa dolorosa vicenda, che ha provocato sofferenze immense e lasciato ferite profonde e difficili, se non impossibili, da rimarginare. Un dolore che ha colpito, prima di tutto, mio figlio, poi me e tutte le persone che ci sono state e continuano a esserci vicine.

Eppure, a dire il vero, questa conclusione non mi restituisce serenità e non mi fa stare meglio. Nessuna decisione, infatti, può cancellare quanto abbiamo vissuto, né alleviare le difficoltà che ancora oggi affrontiamo quotidianamente. Restano le cicatrici, resta il dolore e resta tutto ciò che ci è stato tolto e che non potrà mai essere recuperato.

Perché una vicenda può anche concludersi sul piano giudiziario, ma le sofferenze di chi l’ha vissuta sulla propria pelle non finiscono con una sentenza.”