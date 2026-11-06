Agrigento, Fratelli d’Italia rilancia il progetto Parco Icori: «Fino a 200 mila euro per restituirlo alla città»

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I consiglieri chiedono al sindaco Sodano di predisporre un progetto da presentare alla Regione. In alternativa propongono il Boschetto di Maddalusa: «Non sprechiamo questa occasione».

Restituire il Parco Icori alla città attraverso un intervento di riqualificazione, bonifica e valorizzazione del verde. È la proposta lanciata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento, che punta su una nuova opportunità di finanziamento regionale per recuperare le aree verdi del territorio.

Al centro dell’iniziativa c’è la misura riproposta e potenziata che mette a disposizione dei Comuni contributi fino a 200 mila euro per il ripristino e la riqualificazione delle aree verdi.

«Possiamo ottenere fino a 200 mila euro per salvare il Parco Icori», affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia, ringraziando l’assessore Savarino per avere rilanciato lo strumento di finanziamento.

Per accedere alle risorse, tuttavia, sarà necessario predisporre un progetto e presentarlo alla Regione entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Gli interventi finanziabili comprendono la fornitura e la piantumazione di alberi e piante, l’acquisto di materiali ecosostenibili e impianti, le opere di demolizione, pulizia, sgombero e messa in sicurezza. Prevista anche la possibilità di destinare fino al 10% del finanziamento alle attività di comunicazione e all’inaugurazione del parco.

Fratelli d’Italia invita dunque l’Amministrazione comunale guidata da Michele Sodano a non perdere tempo e a trasformare l’opportunità economica in un progetto concreto per Agrigento.

Ma il gruppo consiliare mette sul tavolo anche un’alternativa. Se il sindaco dovesse ritenere troppo ambizioso riuscire a elaborare in tempi così ristretti un progetto per Parco Icori, la richiesta è quella di puntare immediatamente sul Boschetto di Maddalusa, in accordo con il Corpo forestale, oppure individuare un’altra area cittadina meritevole di riqualificazione.

«Qualora il sindaco ritenesse troppo ambizioso riqualificare Parco Icori in così poco tempo, abbia l’onestà di dirlo e si viri subito sul Boschetto di Maddalusa o su un altro progetto utile alla città. Ma non si sprechi questa importante occasione!», è l’appello dei consiglieri.

La posizione di Fratelli d’Italia è chiara: Agrigento ha bisogno di recuperare i propri spazi verdi e non può permettersi di perdere un finanziamento che potrebbe rappresentare un’occasione concreta per restituire ai cittadini un’area oggi da rilanciare. Ora la palla passa all’Amministrazione comunale.