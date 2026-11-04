Agrigento, primo rimpatrio con il nuovo documento europeo: albanese espulso e trasferito a Tirana

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La Questura di Agrigento ha portato a termine il primo rimpatrio utilizzando il nuovo documento di viaggio europeo, uno strumento introdotto dal Ministero dell’Interno per rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione dei cittadini stranieri sprovvisti di un passaporto valido.

Il documento, previsto dal Regolamento UE 2016/1953 e recentemente reso operativo in Italia, è un titolo di viaggio uniforme, valido per una sola tratta, che viene rilasciato dal Questore. È dotato di specifici elementi di sicurezza comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea e consente, nei confronti degli Stati che lo riconoscono attraverso accordi di riammissione, di procedere al rimpatrio senza dover attendere il rilascio di un documento da parte delle autorità consolari. Tra questi Paesi figura l’Albania.

Il primo utilizzo ad Agrigento ha riguardato un cittadino albanese detenuto nella Casa circondariale della città, per il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo viveva in Italia dal 1995 ed era stato titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, successivamente revocato dal Questore di Bergamo. Nel suo passato giudiziario figurano condanne per reati legati agli stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, oltre a precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, percosse, minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il 2 novembre scorso è stato prelevato dal carcere di Agrigento e accompagnato all’aeroporto di Catania da personale specializzato della Polizia di Stato, incaricato delle scorte internazionali. Una volta imbarcato su un volo diretto a Tirana, è stato consegnato alle autorità albanesi.

Un primo risultato operativo per la Questura agrigentina, che ha sperimentato concretamente uno strumento destinato a snellire le procedure di rimpatrio e a rendere più tempestiva l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.