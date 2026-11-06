Agrigento, al via 55 tirocini inclusivi: quattro mesi di lavoro tra Comune e aziende convenzionate

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Il progetto è finanziato con il Fondo Povertà. Il sindaco Sodano: «Il lavoro è dignità. Una città giusta parte da chi è rimasto indietro».

Dopo anni di attesa e di progetti rimasti sulla carta, partono ad Agrigento 55 tirocini inclusivi della durata di quattro mesi, finanziati attraverso le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà.

I beneficiari saranno impegnati negli uffici comunali e nelle aziende che hanno sottoscritto apposite convenzioni con l’Ente. L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia personale e il reinserimento lavorativo di persone seguite dai servizi sociali e sanitari.

Non si tratta soltanto di un’esperienza lavorativa temporanea, ma di un’opportunità per acquisire nuove competenze, recuperare fiducia nelle proprie capacità e ritrovare una dimensione di partecipazione alla vita sociale e professionale. L’obiettivo è creare le condizioni affinché, al termine dei quattro mesi, possano aprirsi ulteriori prospettive occupazionali.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Michele Sodano, che considera il lavoro uno strumento fondamentale per restituire dignità e autonomia alle persone più fragili.

«Il lavoro non è solo uno stipendio. È potersi alzare la mattina sapendo di servire a qualcosa, è poter dire: questo l’ho fatto io», afferma il primo cittadino. E aggiunge: «Non tutti partono dallo stesso punto. C’è chi ha avuto una strada in salita, chi è rimasto fuori troppo a lungo, chi a un certo punto ha smesso di crederci».

Per Sodano, i quattro mesi di tirocinio non rappresentano la soluzione definitiva ai problemi di chi vive una condizione di difficoltà, ma possono costituire un’importante occasione per ripartire. «Nessuno si salva da solo, e una città esiste proprio per non lasciare nessuno indietro», conclude il sindaco.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento particolare all’assessora ai Servizi Sociali, Roberta Lala, alla quale attribuisce il merito di avere sbloccato un’iniziativa ferma da anni, e al personale degli uffici comunali che ha lavorato per rendere operativo il progetto. Un riconoscimento è stato rivolto anche alle aziende convenzionate che hanno scelto di mettere a disposizione strutture, professionalità e competenze per accogliere i tirocinanti.

L’Amministrazione comunale guarda già alla fase successiva: a breve saranno infatti aperti i termini per presentare le domande relative ai nuovi tirocini inclusivi. Requisiti, modalità di partecipazione e scadenze saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Anche le imprese del territorio interessate a ospitare futuri tirocinanti potranno rivolgersi agli uffici comunali per avviare le procedure di convenzionamento.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Agrigento, in piazza Pirandello 35, oppure scrivere alla PEC servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it.