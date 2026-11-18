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Nuovi accertamenti nell’inchiesta sulla tragica morte di Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, i due giovani sposi americani che nel maggio scorso persero la vita in un violento incidente stradale lungo la statale 115, nel tratto compreso tra le contrade San Giorgio e Macauda, nell’Agrigentino.

La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari del cinquantenne di Menfi che si trovava alla guida dell’Audi Q5 coinvolta nello schianto con il ciclomotore Kymco Agility 125 sul quale viaggiavano i due turisti.

Il pubblico ministero Simone Billante ha conferito l’incarico al tecnico Antonino D’Amico, chiamato ad analizzare i dispositivi per verificare se, al momento dell’impatto, l’automobilista stesse utilizzando il telefonino.

Si tratta di un passaggio investigativo importante per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

I due giovani americani erano arrivati in Sicilia dopo aver visitato Venezia. Il loro viaggio era proseguito a Palermo e successivamente nell’Agrigentino, dove una tragedia improvvisa ha spezzato le loro vite.

Adesso gli investigatori cercano anche nei dati contenuti negli smartphone elementi utili a fare piena luce su quanto accaduto.