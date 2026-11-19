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Un importante risultato in termini di innovazione tecnologica e qualità dell’assistenza è stato conseguito dall’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ stato infatti recentemente eseguito il primo impianto di un elettrocatetere da defibrillazione definito il più piccolo al mondo, un dispositivo di ultimissima generazione che rappresenta una significativa evoluzione nel campo dell’elettrofisiologia cardiaca e che, in ambito regionale, risulta finora utilizzato soltanto in un’altra struttura sanitaria.

L’intervento ha riguardato un paziente ultrasettantenne affetto da scompenso cardiaco, già portatore di pacemaker bicamerale e di defibrillatore indossabile, per il quale era indicato un aggiornamento del sistema mediante l’impianto di un defibrillatore biventricolare.

La particolarità del dispositivo impiegato risiede nelle dimensioni estremamente ridotte: appena 1,5 millimetri di diametro, circa il 64 per cento in meno rispetto agli elettrocateteri tradizionali. Una caratteristica che ha consentito di superare le difficoltà anatomiche riscontrate nel corso della procedura, legate in particolare a una stenosi della vena succlavia, rendendo possibile, attraverso un unico elettrocatetere, l’erogazione contestuale di due importanti terapie: la defibrillazione e la resincronizzazione cardiaca.

Un risultato di particolare rilievo clinico e tecnologico, soprattutto in considerazione della complessità del quadro del paziente, nel quale la disponibilità di soluzioni innovative può ampliare le possibilità di trattamento e consentire interventi sempre più mirati e personalizzati.

La procedura è stata coordinata dal dottor Ennio Ciotta, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia e del Dipartimento cardiovascolare dell’ASP di Agrigento, ed eseguita dal dottor Calogero Casalicchio, responsabile dell’Unità operativa semplice di Elettrofisiologia, con la collaborazione dell’intera équipe medica e infermieristica del servizio.

L’intervento conferma il livello di competenza professionale e la capacità di innovazione della Cardiologia agrigentina, oltre al valore del lavoro multidisciplinare che caratterizza l’attività dell’Elettrofisiologia e dell’intera struttura.

«Procedure all’avanguardia come questa – sottolinea Ciotta e Casalicchio – sono il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge tutte le professionalità dell’Elettrofisiologia e della Cardiologia. La disponibilità di tecnologie sempre più evolute ci consente di affrontare anche situazioni cliniche particolarmente complesse, offrendo soluzioni terapeutiche più efficaci e personalizzate».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento che, dimostrando attenzione verso i percorsi di innovazione e verso le esigenze di tutela della salute pubblica, ha consentito di disporre del dispositivo di ultima generazione in tempi eccezionalmente brevi.

Un risultato che testimonia l’impegno dell’ASP nel sostenere l’aggiornamento tecnologico delle proprie strutture e nel promuovere una sanità pubblica capace di coniugare competenze professionali, innovazione e qualità delle cure.