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Una giornata dedicata alla memoria, alla cultura della legalità e alla condivisione, quella che si è svolta ieri, martedì 17 novembre, presso il Seminario Arcivescovile di Agrigento, in occasione del convegno organizzato per celebrare il 70° anniversario dalla pubblicazione del libro “Questa Mafia” di Renato Candida, già comandante del Gruppo Carabinieri di Agrigento.

Un appuntamento di grande rilievo istituzionale e culturale, promosso dal Centro Bioetica Evangelium Vitae, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell’ordine.

A introdurre i lavori è stato il colonnello Federico Palmieri, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Sono intervenuti il dottor Giovanni Di Leo, procuratore della Repubblica di Agrigento, il dottor Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta, il generale Giuseppe Governale e il professor Enzo Di Natali, storico e critico letterario. A moderare l’incontro il dottor Felice Cavallaro.

Presenti anche il questore di Agrigento, dottor Tommaso Palumbo, il colonnello della Guardia di Finanza Gabriele Baron e il cappellano militare don Giuseppe Falzone.

Ma a rendere particolarmente speciale la giornata è stato anche il momento conclusivo, con una degustazione che ha avuto come protagonista una maxi torta di ben 50 chilogrammi, realizzata dal Pastry Chef Giovanni Mangione in collaborazione con i ragazzi dell’Associazione Famiglie Persone Down.

Una preparazione importante, frutto di passione, professionalità e lavoro di squadra. La torta è stata farcita con ricotta fresca di Santo Stefano Quisquina, bagna all’Alchermes, gocce di cioccolato e frutta candita.

Il momento del taglio è stato affidato ad alcune delle più alte autorità presenti: il colonnello Federico Palmieri, il procuratore Giovanni Di Leo, il generale Giuseppe Governale, il questore Tommaso Palumbo, il colonnello Gabriele Baron e don Giuseppe Falzone. Un’immagine significativa, che ha unito istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e solidarietà.

Accanto al valore culturale dell’iniziativa, infatti, c’è stato spazio anche per un messaggio concreto di inclusione. I ragazzi dell’Associazione Famiglie Persone Down non sono stati semplici spettatori, ma parte attiva di un’esperienza di collaborazione e condivisione, contribuendo a rendere ancora più significativo il momento della degustazione.

Una torta da 50 chilogrammi per accompagnare una ricorrenza importante, ma soprattutto un’occasione per dimostrare che la solidarietà e l’inclusione possono trovare spazio anche nei contesti istituzionali più prestigiosi.