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Una giornata dedicata alla cultura della legalità, al dialogo con i giovani e ai valori della sicurezza e della solidarietà. Circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia hanno partecipato questa mattina all’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato in occasione della presentazione del Calendario 2027.

L’evento si è svolto al Teatro Massimo di Cagliari, contemporaneamente ad altre iniziative organizzate in undici città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova.

Alla presentazione hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

Il Calendario 2027 porta la firma della fotografa Roselena Ramistella e racconta, attraverso dodici mesi di immagini, la dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Gli scatti immortalano i protagonisti del servizio in momenti particolari, un istante prima e un istante dopo le attività che caratterizzano il loro impegno al servizio dei cittadini.

Un progetto fotografico che vuole restituire uno sguardo umano e diretto su una professione fatta di responsabilità, dedizione e presenza costante sul territorio.

Anche quest’anno il Calendario mantiene una significativa finalità solidale: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto all’Unicef e al piano di assistenza “Marco Valerio”, destinato a sostenere i figli dei poliziotti affetti da gravi patologie.