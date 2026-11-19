La Procura di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di Giuseppe Grassonelli, 43 anni, di Porto Empedocle, indagato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Lui avrebbe voluto vendicare l’omicidio di Giuseppe Adorno, ucciso nel 2009, uccidendo il responsabile. E avrebbe commissionato l’omicidio ad un uomo di 52 anni residente in Germania, pattuendo il pagamento di 20.000 euro. Poi il potenziale killer avrebbe rinunciato, e avrebbe restituito a Grassonelli parte dei soldi, non tutti. Vi sarebbero stati ancora da restituire 6.000 euro. E Grassonelli, insieme a un 58enne di Favara, Giuseppe Morreale, avrebbe minacciato ripetutamente il killer mancato per ottenere i 6.000 euro. E ciò tramite telefonate o messaggi sui social. L’istanza di rinvio a giudizio riguarda anche Morreale.
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