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Vigilia dello sciopero nazionale proclamato dalla Cgil. Ad Agrigento manifestazione unitaria con gli studenti. Il programma e le rivendicazioni.

Domani venerdì 20 novembre è il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Ad Agrigento è prevista una manifestazione unitaria organizzata dalla Cgil, Unione degli Studenti e Rete degli Studenti. Il programma prevede alle ore 9:30 il raduno in piazza Cavour, e poi il corteo fino alla Prefettura, dove interverranno i rappresentanti delle tre organizzazioni promotrici. La mobilitazione unirà le rivendicazioni dei lavoratori a quelle degli studenti, in occasione della Giornata internazionale degli studenti. In particolare:

salari e pensioni più alti, con il rinnovo dei contratti e il recupero del potere d’acquisto. Riduzione del carico fiscale su lavoratori e pensionati attraverso un sistema tributario più equo. Contrasto al caro vita e all’inflazione. Maggiori investimenti nella sanità pubblica, nella scuola e nei servizi sociali. Lavoro stabile, dignitoso e sicuro, con meno precarietà. Diritto alla casa e allo studio, soprattutto per le nuove generazioni. Stop all’aumento delle spese militari e maggiore destinazione delle risorse pubbliche per servizi e tutele.

Sono inoltre previste assemblee nei luoghi di lavoro, volantinaggi davanti agli istituti scolastici e incontri nelle scuole. La mobilitazione è stata promossa dalla Cgil di Agrigento, diretta dal segretario generale Alfonso Buscemi, insieme alle organizzazioni studentesche. Nelle strade interessate dal corteo, la raccolta dei rifiuti differenziati sarà anticipata alle ore 5. Pertanto occorre che i mastelli siano esposti dai cittadini prima delle ore 5.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)