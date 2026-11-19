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Una bambina di appena sei anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa dopo il ribaltamento di un barchino partito dalla Tunisia e diretto verso Lampedusa. Tra i 50 migranti tratti in salvo dalla Guardia costiera c’è anche la madre della piccola, una giovane donna ivoriana di circa 20-25 anni.

L’incidente si è verificato durante la traversata nel Canale di Sicilia. Il natante, un’imbarcazione in metallo lunga circa sette metri, si è capovolto poco prima che i militari della motovedetta Cp324 della Guardia costiera riuscissero a intercettarlo. Tutte le persone a bordo sono finite in acqua.

I soccorritori sono riusciti a recuperare 50 naufraghi, tra cui dieci donne e tre minori. Della bambina, invece, non è stata trovata alcuna traccia. Secondo le prime informazioni, madre e figlia stavano affrontando il viaggio da sole, senza altri familiari.

Stando alle testimonianze raccolte tra i superstiti, l’imbarcazione sarebbe partita da Sfax, in Tunisia, intorno alle 23 di sabato. Per orientarsi durante la navigazione, i migranti avrebbero utilizzato una bussola e le applicazioni dei cellulari. Il costo della traversata sarebbe oscillato tra i 300 e i 600 euro a persona.

I 50 sopravvissuti, provenienti da Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali, sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola. Qui la giovane madre, profondamente provata dalla scomparsa della figlia, sta ricevendo assistenza dai volontari e dagli psicologi della Croce Rossa.

Le forze dell’ordine procederanno nelle prossime ore all’identificazione dei migranti e alla raccolta delle testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento, nell’hotspot di Lampedusa sono presenti 249 ospiti. Per la tarda mattinata è stato programmato il trasferimento di 101 migranti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, dove l’arrivo è previsto in serata.