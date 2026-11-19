La Corte d’Appello di Palermo conferma le condanne per una vicenda estorsiva che avrebbe fruttato circa 700mila euro ai danni di un pensionato di 75 anni di Canicattì. Quattro anni e otto mesi di reclusione ciascuno per Giuseppina Giardina, 49 anni, e Angelo Di Gloria, 69 anni. I giudici della quarta sezione penale, presieduta da Vittorio Anania, hanno sostanzialmente confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Agrigento.
I fatti risalgono al 2017, quando la denuncia presentata dalla vittima fece partire le indagini. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’anziano, proprietario anche di una rivendita di tabacchi, sarebbe stato sottoposto a pesanti pressioni e minacce per costringerlo a consegnare denaro e cedere i propri beni.
Il meccanismo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ideato da Di Gloria per recuperare le somme che aveva precedentemente prestato a usura alla Giardina. Il settantacinquenne sarebbe così finito nel mirino dei due, che lo avrebbero minacciato di picchiarlo e persino di farlo rinchiudere in un reparto di psichiatria.
Sotto quella pressione, l’uomo avrebbe effettuato prelievi per oltre 80mila euro e sottoscritto preliminari di vendita riguardanti alcuni appartamenti e persino il tabacchino di sua proprietà.
La vicenda sarebbe arrivata al punto che il pensionato sarebbe stato costretto a firmare una procura generale in favore della Giardina, impegnandosi a saldare, attraverso la vendita degli immobili, un debito di 115mila euro nei confronti di Di Gloria.
La persona offesa si è costituita parte civile nel procedimento.