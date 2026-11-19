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Un pensionato di 87 anni è stato vittima di uno scippo in pieno centro a Menfi. A entrare in azione sarebbe stata una donna straniera che, con una mossa fulminea, è riuscita a sfilargli dal collo una collanina d’oro del valore di circa 500 euro, per poi dileguarsi a piedi.

L’episodio si è verificato martedì mattina, intorno alle 11, lungo via Roma. L’anziano stava tranquillamente passeggiando quando è stato avvicinato dalla sconosciuta. In pochi istanti la donna è riuscita a impossessarsi del prezioso, senza lasciare al pensionato il tempo di reagire.

Subito dopo il colpo, la responsabile si è allontanata facendo perdere le proprie tracce nelle strade circostanti.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dello scippo e a risalire all’identità della donna. Non si esclude che possano rivelarsi utili eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.