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Grave infortunio sul lavoro in un’azienda di Licata. Un operaio quarantenne è rimasto ferito dopo che una lastra di ferro gli ha tranciato parte di un dito mentre stava svolgendo le proprie mansioni.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. La porzione amputata è stata recuperata e conservata in un apposito contenitore refrigerato, nella speranza di consentire ai medici di procedere con un intervento di ricostruzione.

Il lavoratore è stato inizialmente trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove ha ricevuto le prime cure. Considerata la particolarità della lesione, i sanitari hanno disposto il trasferimento in una struttura specializzata di Palermo.

Qui un’équipe medica tenterà un delicato intervento chirurgico per riattaccare la parte amputata e recuperare, per quanto possibile, la funzionalità del dito e della mano.