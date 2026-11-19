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Si aprirà il prossimo 17 dicembre, davanti alla terza sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta mafia dei pascoli nella Valle del Belice. Cinque gli imputati, tutti condannati in primo grado nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Squadra mobile di Agrigento nell’estate del 2024.

Tra loro figura Pietro Campo, considerato uno dei boss più vicini all’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, già condannato a 14 anni di reclusione e attualmente detenuto. Per lui, in questo procedimento, è arrivata una condanna a nove anni.

Otto anni e quattro mesi sono stati inflitti a Pietro Guzzardo, 46 anni, di Santa Margherita Belice; sette anni e otto mesi a Pasquale Ciaccio, 58 anni, pastore dello stesso centro agrigentino, già condannato a 12 anni e otto mesi nell’inchiesta “Scacco Matto”.

Domenico Bavetta, 43 anni, di Montevago, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi. Anche lui, insieme a Guzzardo, era finito in passato nell’ambito dell’operazione Icaro.

Infine, Giovanni Campo, figlio di Pietro, ha rimediato un anno e otto mesi di reclusione per tentata violenza privata. Il giudice lo ha invece assolto dalle accuse di estorsione e illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso.

Al centro dell’indagine il presunto controllo mafioso delle attività agro-pastorali in un vasto territorio compreso tra Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, fino al confine con Contessa Entellina.

Secondo la ricostruzione investigativa, gli imputati avrebbero sfruttato la forza intimidatoria derivante dalla loro appartenenza ai vertici del mandamento mafioso di Santa Margherita Belice per condizionare l’economia agricola e pastorale della zona e imporre il proprio controllo sui terreni.

In particolare, sarebbero stati documentati diversi episodi nei quali proprietari e gestori di fondi agricoli sarebbero stati costretti a concedere la disponibilità di vaste porzioni di terreno per il pascolo abusivo del bestiame. In cambio sarebbero stati imposti canoni di locazione particolarmente bassi, che in alcuni casi non sarebbero stati neppure pagati.