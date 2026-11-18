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L’Ars ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2027-2029. I dettagli.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2027-2029, con previsioni più positive per l’economia dell’Isola e un miglioramento dei conti della Regione. Le stime di crescita del Prodotto interno lordo per il 2026 salgono dallo 0,5 all’1,1 per cento, mentre quelle per il 2025 passano dallo 0,6 allo 0,7 per cento. Per i prossimi anni si prevede un aumento dell’1,6 per cento nel 2027, dell’1,7 nel 2028 e dell’1,8 nel 2029. E’ un andamento che si inserisce in un percorso di crescita già registrato tra il 2019 e il 2024, quando il Pil siciliano è aumentato del 9,3 per cento, contro il 5,8 per cento della media nazionale.

Ma il dato più rilevante riguarda i conti regionali: il rendiconto 2025 registra infatti un avanzo di amministrazione di 7 miliardi e 365 milioni di euro. Si tratta di un risultato che segna il passaggio dal disavanzo di oltre 7,3 miliardi registrato nel 2018 a una situazione contabile positiva. Il presidente della Regione Renato Schifani sottolinea che la crescita dovrà tradursi in benefici concreti per cittadini e famiglie, attraverso nuove opportunità di lavoro e il sostegno ai redditi. L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino evidenzia il percorso di risanamento dei conti e la necessità di ridurre il divario con il resto del Paese.

Tra gli strumenti previsti dal governo regionale figurano la Legge coesione e crescita e la Legge di stabilità, con interventi per sostenere le imprese, favorire gli investimenti, incentivare le assunzioni, facilitare l’accesso al credito e promuovere l’innovazione. L’obiettivo dichiarato è creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani, e consentire loro di costruire il proprio futuro in Sicilia.