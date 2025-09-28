SGS Trapani. Mario Catalano è il coordinatore provinciale lavoratori precari della Scuola

Condividi

Visualizzazioni 50

Mario Catalano, lavoratore ex Covid, collaboratore scolastico, trapanese doc, è il coordinatore provinciale lavoratori precari della Scuola Di Trapani, lo ha deciso il direttivo nazionale SGS scuola. Dichiara il neo coordinatore: “Questa dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato nelle scuole statali italiane è una piaga strutturale del sistema educativo, che colpisce circa un quarto del personale scolastico totale, con gravi implicazioni per la qualità dell’istruzione, la stabilità dei lavoratori”. La query “lavoratori ex covid” si riferisce tipicamente ai lavoratori precari o temporanei assunti durante l’emergenza pandemica da Covid-19 (2020-2022), spesso in settori come sanità, assistenza sociale, scuole e servizi pubblici. Questi profili, definiti “ex Covid” per distinguere il loro contratto legato alla crisi sanitaria, hanno affrontato sfide legate alla stabilizzazione, al reintegro e ai diritti post-emergenza. Assunti con contratti a tempo determinato per far fronte all’aumento di carichi di lavoro durante la pandemia (es. operatori sanitari, ATA nelle scuole, addetti alle pulizie). Molti hanno lavorato in condizioni di rischio elevato, guadagnandosi appellativi come “angeli del Covid”. Angeli con le ali spezzate, ai quali dobbiamo ridare con tutta la nostra forza,la dignità lavorativa perduta” – conclude Catalano.